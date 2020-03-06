Пекин, , 03:38 — REGNUM На двух станциях метро Пекина начались пилотные испытания новой системы бронирования, позволяющей избегать большого скопления пассажиров, что особенно актуально на фоне эпидемии нового коронавируса, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

С 6:30 по 9:30 утра по Пекину в будние дни пассажиры смогут приобрести бронирование 10-минутного окна на станциях Тяньтунъюань и Шахэ, которые часто переполнены пассажирами в утренний час пик, сообщил оператор городского метро Beijing Subway Limited.

После успешного резервирования у пассажира есть 30-минутное окно — за 10 минут до и 10 минут после поездки для того, чтобы войти на станцию через «быстрый коридор» с использованием QR-кода, который генерируют их смартфоны. Все же, кто не осуществил бронирования, будут ждать в очереди, чтобы выйти со станции.

Система бронирования призвана сократить время ожидания для пассажиров и дать им возможность осуществить поездку более комфортным для себя образом, сообщили в Пекинском метро. В настоящее время все 16 линий пекинского метро обрабатывают 15% от нормального количества пассажиров в день. Однако по мере возобновления нормальной работы предприятий в городе растет и нагрузка на метро, которая рано или поздно вернется к норме.