Москва, , 03:36 — REGNUM Поправки в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности…» позволили бы увеличить выплаты по больничным для граждан России, которые отправляются на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Ветлужских («Единая Россия»), передают 6 марта «Известия».

Депутат обратился в Минтруд с письмом, в котором попросил сообщить свою позицию по этому вопросу. В документе говорится, что в условиях распространения коронавируса COVID-19 могут возникнуть дополнительные риски потери заработка, и больше всех могут потерять молодые сотрудники.

По мнению парламентария, решением может стать интерпретация помещения гражданина на карантин как простоя. В этом случае работники российских предприятий смогут получать компенсацию в размере, соответствующем 67% их дохода.

В свою очередь в Минтруде пояснили, что сегодня день нет оснований для изменения основ системы социального страхования поскольку отстранения от работы в связи с карантином — это единичные случаи.

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