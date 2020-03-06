Пекин, , 03:28 — REGNUM Ведущее китайской издательство «Коммерческая пресса» предложило более 1300 цифровых книг бесплатно с момента начала вспышки нового коронавируса в стране, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

С одной стороны, издательство снабжает общественность знаниями о новом коронавирусе, с другой — предоставляет общественности бесплатно лекции о популярных и известных книгах, а также великие философские произведения, включая «Критику чистого разума» Иммануила Канта, «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама Смита и «Феноменология духа» Георга Гегеля.

Всего 22 эксперта были приглашены для записи лекций. Читатели могут скачать специальное приложение «Коммерческой прессы» и получить доступ к обширной библиотеке совершенно бесплатно.