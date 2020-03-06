Женева, Швейцария, , 03:26 — REGNUM За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае. Об этом говорится в опубликованном 6 марта информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего, по данным ВОЗ, в мире выявлены 95 333 случая заражения. В том числе в Китае — 80 565, за его пределами — 14 768.

За всё время от коронавируса в мире умерли 3 282 человека, в том числе в Китае — 3 015 человек. За последние сутки в Китае умер 31 человек, в то время как за его пределами — 53 человека.

На основании данных ВОЗ, видно, что в Китае масштаб распространения коронавируса сокращается, а за пределами Китая — увеличивается.

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