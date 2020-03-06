Ухань, Китай, , 03:14 — REGNUM Ни в одном, за исключением трех из городов провинции Хубэй, эпицентра эпидемии нового коронавируса в Китае, не выявлено новых случаев заражения новым коронавирусом в течение уже 12 дней, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

Четырнадцать из семнадцати городов и округов центральной китайской провинции не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом в течение указанного времени, сообщили в хубэйской комиссии здравоохранения, что свидетельствует о переломе ситуации и прошествии пика эпидемии.

В столице провинции городе Ухане был выявлен 131 новых случай заражения за 4 марта, в городах Эчжоу и Хуанши — два и один случай соответственно. Согласно расчетам, в Хубэе уже 11 городов и округов с 27 февраля не имеют ни одного нового случая заражения коронавирусом.

По последним данным, в провинции 20 765 человек находятся па лечении с диагнозом COVID-19, что вдвое ниже 41 036 человек на 21 февраля.