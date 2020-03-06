Брюссель, , 01:57 — REGNUM Новых 27 случаев заболевания коронавирусом нового типа было подтверждено в Бельгии. Общее число заражённых в стране достигло 50 человек, сообщает федеральная служба здравоохранения.

Из новых случаев, 16 человек проживают во Фландрии, двое в Брюсселе и девять в Валонии. Большинство из заболевших недавно повернулись в Бельгию после отпуска в Италии. Часть из зараженных изолировали в больницах, часть пребывает на домашнем карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Бельгии провели около 500 тестов на коронавирус и уже 4 марта было выявлено десять новых случаев заражения. Отмечалось, что все заболевшие недавно посещали Италию.

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