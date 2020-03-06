Пекин, , 01:39 — REGNUM Власти столицы Китая Пекина ужесточили надзор за дикими животными, включая мигрирующих диких птиц на фоне борьбы с новым коронавирусом в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Город нарастил ежедневные инспекции, расширил инспекционные зоны и сделал упор на ключевых районах активности птиц, сообщили в городском бюро озеленения. Центры разведения диких животных города теперь должны отправлять ежедневные отчеты о здоровье животных, а станции мониторинга наземных животных должны работать круглосуточно, сообщили в бюро.

Город также намерен усилить борьбу с нелегальной активностью людей, включающую в себя охоту на диких животных или нанесение им вреда в их ареале обитания в результате незаконных действий.