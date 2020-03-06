Пекин, , 01:19 — REGNUM Китай добавил метод диагностики антител нового коронавируса COVID-19 в качестве соответствующего критерия в рамках самой свежей схемы диагностики и лечения инфекции, опубликованной ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Пациенты, в сыворотке крови которых выявлен положительный результат на антитела IgM и IgG, характерные для COVID-19, считаются заразившимися вирусом, согласно уже седьмой схеме диагностики, принятой в Китае.

Пациенты, у кого тест на IgG изменился с положительного на отрицательный или уровень IgG на этапе выздоровления растет в четыре раза или выше, чем в острой фазе, также считаются заразившимися.

Пересмотр критериев основан на анализе экспертов предыдущего опыта лечения заболевания, сообщил пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн. Новые критерии должны повысить точность диагностики и качество лечения пациентов с коронавирусом.