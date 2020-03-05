Лондон, , 23:59 — REGNUM Наибольшее число заболевших коронавирусом в Великобритании было выявлено в Лондоне. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба минздрава Соединенного Королевства.

В столице Великобритании коронавирус диагностирован у 25 человек, общее число заболевших в стране составило 115 человек. На втором месте по количеству заболевших COVID-2019 находятся Юго-Восток и Северо-Запад Англии, где выявлено по 17 случаев заболевания.

На Юго-Западе выявлено пять случаев, на Северо-Востоке, в Йорке диагностировано десять случаев, в Мидлендсе заболело девять человек. В Шотландии и Северной Ирландии заболевших шесть и три соответственно, В Уэльсе заболели два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на сегодняшний день в Великобритании от коронавируса скончался один человек, пожилой мужчина умер в больнице графства Беркшир.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса