Краматорск, Украина, , 23:07 — REGNUM Женщину, вернувшуюся из поездки в Таиланд, проверяют на заболевание коронавирусом в городе Краматорске на временно подконтрольной Украиной части Донбасса. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба так называемой администрации Донецкой области.

Жительница Краматорска была госпитализирована с симптомами ОРВИ. В полном соответствии с протоколом врачи предприняли меры, чтобы избежать возможного заражения коронавирусом, изолировали пациентку и взяли материал для лабораторного исследования.

Материал был направлен в Киев в «Центр общественного здоровья МЗ Украины». По состоянию на 19:00 мск диагноз «коронавирус CJVID-2019» у пациентки подтверждён не был.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном подтверждённом случае заболевания коронавирусом на Украине. Заболевание было диагностировано у мужчины, накануне приехавшего из Италии.

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