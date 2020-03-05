Рим, , 22:47 — REGNUM Занятия в школах и вузах Италии могут и не возобновиться в ранее намеченный срок — 15 марта, заявил журналистам в четверг, 5 марта, глава национального высшего совета здравоохранения Франко Локателли.

Решение будет принято позже, власти каждый день анализируют ситуацию и вносят необходимые коррективы в принимаемые меры, добавил он.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.