Рим, , 22:42 — REGNUM В мечети Рима с четверга, 5 марта, приостановлено проведение всех религиозных служб и церемоний.

Причина — опасность проведения собраний в условиях продолжающегося распространения коронавируса в стране, сказано в сообщении Исламского культурного центра в Италии.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.