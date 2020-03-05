Брюссель, 5 марта 2020, 22:38 — REGNUM Европарламент перенес сессию следующей недели из Франции в Брюссель из-за угрозы коронавируса Covid-19, 5 марта сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению президента Европарламента Давида Сассоли, проведение сессии во Франции имеет «значительно более высокие» риски, чем в Бельгии.
В настоящий момент во Франции выявлены 285 случаев заражения Covid-19 и четверо человек умерли от инфекции. В Бельгии — 50 случаев и пока ни одной смерти.
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