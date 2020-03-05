Мадрид, , 22:44 — REGNUM Как минимум 261 случай заражения коронавирусом диагностирован в Испании. Об этом 5 марта сообщает Министерство здравоохранения королевства.

За сутки количество заболевших коронавирусом в стране возросло на 27 человек. Больше всего пациентов зарегистрировано в автономном сообществе Мадрид — 90 человек. В одном из домов престарелых в этом регионе коронавирус был диагностирован 11 заболевшим.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в стране 31 января. На сегодняшний день от заболевания скончалось два человека, выздоровело два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Валенсии пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

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