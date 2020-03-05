Милан, Италия, , 22:32 — REGNUM Президент миланского футбольного клуба «Интер» Стивен Чжан выделил 100 тысяч евро на проведение исследований в отношении коронавируса, передает информагентство ANSA в четверг, 5 марта.

Средства перечислены миланскому госпиталю Сакко, где ранее были идентифицированы первые три полных генома нового вируса, сказано также в сообщении агентства.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.