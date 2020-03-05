Санкт-Петербург, , 22:52 — REGNUM Петербургская студентка медицинского университета, помещенная в больницу им. Боткина вместе с тремя другими учащимися после общения с зараженным коронавирусом итальянцем, рассказала о своих впечатлениях от инфекционной клиники. Об этом она написала в своем канале в «Яндекс.Дзен».

"Как вам известно, я попала в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина (Север) без каких-либо симптомов. Что же, воспользуюсь возможностью рассказать, что тут и как. Надо же извлекать пользу из произошедшего!», — начинает свой пост будущий медик Мария М.

По словам студентки, ее поместили в палату на двоих, бокс в целом показался ей довольно чистым. Девушка отметила, что там есть специальные приборы для очистки воздуха, которые однако очень сильно шумят, два холодильника, специальное окошко для передачи готовых блюд, стойки для капельниц.

«Окна в данном помещении не открываются по понятным причинам, ведь мы особо опасные «зараженные»! Зато сами окна неплохие, стеклопакет, жалюзи. Нам были выданы по два полотенца — вафельное и махровое», — написала Мария.

В целом, у девушки впечатления от бокса положительные, но это если не присматриваться.

«Когда ты попадаешь в такое место, как инфекционная больница, хочется верить, что здесь происходит тотальная очистка после каждого пациента, чтобы следующие не подхватили чего новенького. И что мы видим?», — пишет она. Девушка обнаружила пыль за шкафчиками, непонятные пятна на потолке и стенах, плесень в душе.

«Очень не хочется играть в «ревизорро» с позиции пациента. Тем более, если сравнивать эту больницу с другими, например, центральной, то эти мелочи в глаза не бросаются. Но когда ты приезжаешь без симптомов, боишься всего», — заключила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Роспотребнадзор заявил о первом подтвержденном случае коронавируса в Петербурге. Заболевшим оказался студент-хирург СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии, приехавший в Петербург на учебу.

Через пару дней молодой человек почувствовал себя плохо, у него проявились первые признаки ОРВИ. Тест показал положительный результат на коронавирус он, вместе с еще четырьмя студентами, которые его встречали в аэропорту, итальянец оказался в больнице.

В общежитии на проспекте Просвещения, где он жил, 703 студента помещены на карантин на 14 дней.

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