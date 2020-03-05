Вашингтон, 5 марта 2020, 22:28 — REGNUM Власти США заявляют, что к концу недели медицинские лаборатории страны будут способны проверить на коронавирус Covid-19 400 тыс. человек, 5 марта сообщает USA Today.
Министерство здравоохранения США обещает, что еще через неделю сможет охватить тестами 1,5 до 1,7 миллиона человек.
Число подтвержденных случаев инфекции в США на данный момент составляет 159, 11 граждан США умерли от Covid-19.
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