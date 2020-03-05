Саратов, , 22:24 — REGNUM В Саратовской области до настоящего момента случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. Об этом сообщает региональный минздрав.

В период с 24 января по 4 марта было обследовано 53 человека, прибывших из-за границы, включая Китай. С признаки острой респираторной инфекции было обследовано 14 человек в условиях стационара. Ни у одного новый коронавирус выявлен не был.

Уточняется, что сейчас в обязательном порядке на коронавирус обследуют больных с симптомами ОРВИ, прибывшие из Китая и больные тяжелой формой пневмонии. Исследования назначаются врачом-инфекционистом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для предотвращения распространения коронавируса введён режим повышенной готовности. Граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, должны сообщать о своём возвращении в Россию. Также им требуется самоизоляция по месту жительства на 14 дней.

Однако для Саратовской области пока более актуальна проблема возможного заражения ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). По данным минприроды региона, в связи с тёплой зимой 2019−2020 годов наблюдается превышение среднемноголетних значений численности и инфицированности грызунов хантавирусом, который и вызывает заболевание.

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