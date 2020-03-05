Вифлеем, Палестина, , 22:33 — REGNUM Семь граждан заражены коронавирусом COVID-2019 в Палестине. Об этом 5 марта сообщила журналистам в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Палестины Май аль-Кила.

Специалисты минздрава взяли пробы на коронавирус у 20 постояльцев отеля в Вифлееме, где в период с 23 по 27 февраля останавливалась греческая делегация. Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у семи человек.

Глава ведомства отметила необходимость для всех учреждений страны соблюдать требования и циркуляры, опубликованные минздравом, а также призвала грждан соблюдать все инструкции по профилактике заболевания.

Власти Палестины объявили режим чрезвычайной ситуации в районе Вифлеема и издали рекомендацию о закрытии на карантин школ, мечетей и церквей, включая храм Рождества Христова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения считает недостаточными меры, предпринятые рядом стран по борьбе с коронавирусом.

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