Женева, Швейцария, , 21:48 — REGNUM Некоторые страны прикладывают недостаточные усилия для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом заявил 5 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в ряде стран прозвучали соответствующие «обязательства на политическом уровне», однако предпринимаемые ими меры не отвечают степени серьёзности угрозы.

О каких конкретно государствах идёт речь, Гебрейесус не уточнил, однако указал на то, что усилия, предпринимаемые властями Китая, свидетельствуют о возможности остановить эпидемию.

Гендиректор ВОЗ также отметил, что распространение коронавируса пока наблюдается лишь «в горстке стран», и ситуация с заболеванием ещё не достигла уровня пандемии, однако «тревожные признаки» по-прежнему сохраняются.