Рим, , 22:32 — REGNUM До 148 человек возросло количество погибших от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-2019 в Италии. Об этом 5 марта сообщил журналистам во время брифинга глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Количество умерших от коронавируса за день возросло на 41 человека. Общее число выявленных случаев заражения в стране, включая летальные исходы, составляет 3858, число выздоровевших возросло на 138 человек и достигло 414.

Возраст умерших от коронавируса COVID-2019 составляет от 66 до 71 года. Погибшие, в основном, люди с хрупким здоровьем и различными патологиями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 107 случаях летального исхода в результате заболевания, вызванного коронавирусом в Италии. В связи с эпидемией заболевания в стране отменён ряд массовых мероприятий, в том числе римский марафон и архитектурная биеннале в Венеции.

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