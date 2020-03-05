Москва, , 21:25 — REGNUM В Москве приняли решение о введении режима повышенной готовности для амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения для профилактики коронавируса. Об этом 5 марта сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции», — сказано в обращении мэра.

Как отмечено в сообщении, несмотря на принимаемые меры, появляются сведения о новых заболевших, есть один подтвержденный случай заболевания в Москве. По мнению городской администрации, столица «вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания».

Согласно опубликованному указу мэра Москвы Сергея Собянина, вводятся усиленные меры для профилактики распространения вирусной инфекции. Так, граждане, посещавшие страны, где были зарегистрированы новые случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию по телефону горячей линии города Москвы +7(495)870−45−09. Также необходимо обращаться к специалистам при первых признаках респираторных заболеваний.

Граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, призывают «обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию». Им предписываться не посещать работу, учебу и минимизировать посещение общественных мест.