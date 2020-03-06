Стокгольм, , 07:30 — REGNUM После принятия окончательного решения теперь многие пенсионеры в Швеции могут ожидать прибавку в размере 600 крон (€60) уже в следующем году. Представители различных политический партий, представленных в Риксдаге, все же согласовали окончательный размер пенсионной надбавки. Об этом 5 марта сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Ожидается, что в соответствии с достигнутыми договоренностями в Риксдаге, которые в конечном итоге поддержали представители 6 из 8 партий парламента, группа лиц, получающих государственную пенсию в размере от 900 до 1700 евро в месяц, сможет претендовать на получение специальной надбавки в 2021 году. По подсчетам правительства, такое увеличение выплат обойдется бюджету Швеции в дополнительные 4 миллиона евро.

В своем пресс-релизе, правительство подчеркнуло, что данное решение явилось следствием долгосрочного совместно обсуждения. В нем также сообщалось о том, что разрыв между пенсионной группой лиц, получающих гарантированный размер пенсии, и той, которая получает выплаты, засчитываемые вследствие пенсионных отчислений на протяжении всей трудоспособной жизни, должен увеличиться. Тем самым власти Швеции дали понять, что не собираются ослаблять свои усилия по увеличению государственной поддержки пенсионерам.