Сухой Лог, Свердловская область, , 20:26 — REGNUM В Свердловской области будет оценено состояние воздуха на территории Сухого Лога. Специально для проведения замеров в город собираются инспекторы государственного экологического надзора областного минприроды и специалисты областного Центра экологического мониторинга и контроля, сообщает региональные минприроды.

Дополнительный мониторинг пройдёт в санитарно-защитной зоне ООО «Староцементный завод». На самом предприятии журналистам пояснили, что с 2017 года здесь внедряют пылеулавливающее оборудование. За прошедшие три года на охрану атмосферного воздуха потратили почти 150 млн рублей. И это даёт положительные результаты. После установки на печь № 4 нового мощного электрофильтра выбросы неорганической пыли снизились в восемь-десять раз.

Сейчас на предприятии действует программа экологических инвестиций на период до 2024 года объёмом 285 млн рублей. В планах — установка двух электрофильтров, а также обеспечение непрерывного мониторинга дымовых газов.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницы Сухого Лога обратились к президенту России Владимиру Путину. Они пожаловались на вредные выбросы и попросили подарить чистый воздух им и их детям.