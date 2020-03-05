Москва, , 19:59 — REGNUM Заторы на дорогах Москвы к вечеру четверга, 5 марта, достигли 8 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения в движении транспорта наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольцах, на Пятницком, Новорижском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Ярославском и Осташковском шоссе, а также на отдельных участках МКАД.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сегодня предупредили автомобилистов, что в последний рабочий день перед праздниками, 6 марта, ожидаются значительные заторы в центре и на вылетных магистралях столицы. Водителям рекомендовано планировать свои поездки до 15:00 или после 20:00.