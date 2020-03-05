Екатеринбург, , 19:59 — REGNUM Администрация президента РФ поможет родителям Лизы Краюхиной, заболевшей спинальной мышечной атрофией. Об этом заявила мать ребёнка.

Как сообщает «КП-Урал», матери позвонили из администрации некоторое время назад. Чиновники пообещали, что проконтролируют поставку препарата «Спинраза» ребёнку из свердловской деревни Боярки.

«Таким образом, получится сдерживать развитие болезни и параллельно собирать деньги на операцию в США», — говорит мать.

Сейчас сбором средств для девочки занимается фонд «Мы вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский минздрав подал заявку на бесплатный доступ к препарату «Рисдиплам» для детей со СМА. Препарат разработан в Швейцарии.

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