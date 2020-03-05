Лондон, , 20:02 — REGNUM До 115 человек возросло количество заразившихся коронавирусом в Великобритании. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба минздрава Соединённого Королевства.

Положительный результата показали тесты у 25 человек. Таким образом, за сутки количество заболевших COVID-2019 возросло с 90 до 115 случаев.

По состоянию на 09:00 по Гринвичу (12:00 мск) 5 марта в Великобритании было протестировано на коронавирус в общей сложности 18 083 человека, из которых 17 968 результатов тестов были отрицательными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 85 случаях заражения коронавирусом, выявленных в Великобритании.

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