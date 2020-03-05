Пекин, , 19:30 — REGNUM Офицер Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) доктор Чан Вэй добровольно решила принять участие в испытаниях экспериментальной вакцины от коронавируса COVID19, сообщают 5 марта китайские СМИ.

По её словам, она решилась на этот шаг, чтобы ускорить клинические испытания и миновать стадию тестирования лекарства на животных.

Кроме того, Институт научных исследований при Академии медицинских наук Китая испытывает на мышах и макаках шесть типов вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае предприняты беспрецедентные меры борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

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