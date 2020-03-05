Иерусалим, , 19:04 — REGNUM Еще у одного гражданина Израиля выявлен коронавирус, что довело общее количество заболевших до 16, сообщает 5 марта израильское министерство здравоохранения.

По информации ведомства, заразившийся человек помещён в изолированное отделение в больнице Пурия.

Напомним, в Израиле из-за коронавируса отменены массовые мероприятия и празднования. Вернувшимся из стран, где наблюдаются вспышки коронавируса, предписан карантин по месту жительства.

Граждан призвали отказаться от посещения Италии, где ситуация с коронавирусом наиболее остра.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта из-за коронавируса было объявлено об ужесточении медицинских правил осмотра пассажиров круизных лайнеров.

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