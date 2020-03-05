Пекин, , 18:49 — REGNUM Международная ассоциация морских круизных линий (CLIA) изменила нормативы проверки пассажиров при посадке на круизные лайнеры, сообщает 5 марта официальный сайт организации.

Такие меры приняты в связи с эпидемией коронавируса в мире.

«Для сохранения здоровья и безопасности гостей и экипажа, а также населения портовых городов и пунктов назначения круизных лайнеров по всему миру, CLIA ужесточает меры досмотра пассажиров перед посадкой на суда из-за эпидемии коронавируса», — указано в сообщении ассоциации.

Среди прочих изменений указан запрет на посадку людей, которые в предыдущие две недели побывали в Китае, Южной Корее, Иране и в муниципалитетах Италии, объявивших карантин.

Проверке на коронавирус будут подвергаться пассажиры, побывавшие в течение 14 дней до запланированного круиза в странах, указанных на сайте Центра по контролю и предотвращению заболеваний правительства США.

При этом в CLIA подчеркивают, что указанные меры лучше, чем полный запрет таких круизов.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус продолжает распространяться в странах Европы и США.

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