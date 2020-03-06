Стокгольм, , 07:57 — REGNUM В Швеции правительство решило создать специальную комиссию, чтобы уравнять доходы мужчин и женщин. Этой новостью во время пресс-конференции поделилась министр во вопросам гендерного равенства Оса Линдхаген. Об этом 5 марта сообщила шведская газета Dahens Nyheter.

«Экономические возможности должны быть распределены в равной степени между мужчинами и женщинами», — заявила министр в ходе общения с журналистами.

Ожидается, что созданная новая комиссия представит законопроекты, предусматривающие принятие соответствующих мер, которые повысят гендерное равенство в долгосрочной перспективе. В частности, она обратит свое внимание на четыре проблемы. Речь пойдет о равной оплате труда, равных доходах в целом, равном распределении мер государственной поддержки и равном распределении рабочих мест

«Это может касаться помощи и поддержки в вопросах выбора профессии, различных видов компенсационных мер, например, такой как родительское пособие. Если что-то из перечисленного влияет на экономическое равенство, тогда необходимо представить законопроект о том, как мы можем это улучшить», — заявила Линдхаген.