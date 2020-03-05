Подгорица, , 18:36 — REGNUM В сезоне распространения гриппа 2019−20 годов в Черногории зафиксировано четыре смертельных исхода из-за осложнений, вызванных инфекцией, сообщил 5 марта Институт общественного здравоохранения страны.

Четвертой жертвой вируса стала пациентка 33 лет, не имевшая хронических заболеваний. Привита от гриппа она также не была.

На прошлой неделе в стране были зафиксированы 1191 человек с симптомами гриппоподобного заболевания, а лабораторные исследования подтвердили 101 случай заражения вирусом гриппа.

Медицинские работники напоминают что наиболее эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация, и они рекомендуют вакцинировать всех лиц с повышенным риском осложнений.