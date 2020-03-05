Лондон, , 18:34 — REGNUM Британская служба контроля за конкуренцией потребовала от ритейлеров прекратить взвинчивание цен на антисептические средства, 5 марта сообщает агентство Reuters.

Согласно отчету службы, многие ритейлеры на фоне паники из-за глобальной эпидемии коронавируса Covid-19 увеличили цены на антисептики в 40 раз.

Так, 600 мл бутылка медицинского дезинфицирующего средства для рук Defendol, которая ранее стоила около трех фунтов, в интернет-магазинах продается по цене £129 ($166,63) и даже £150 ($193,76).

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