Токио, , 18:24 — REGNUM Заразившихся вирусом COVID-19 в Японии насчитывается уже 1056, сообщает 5 марта японский минздрав.

Уточняется, что за минувшие сутки в стране выявлено 30 новых случаев заражения: шестеро госпитализированы в столице Японии, причём двое из них — дети.

Ещё семь случаев — в городе Нагоя и столько же — в Осаке. Остальные — в других городах страны. В тяжёлом состоянии сейчас находятся порядка 60 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии от уханьского вируса скончались 12 человек.

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