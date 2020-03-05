Белгород, , 17:49 — REGNUM За распространение наркотических средств в Белгороде осуждён гражданин Узбекистана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ. Мужчина раскладывал героин в тайники-закладки на территории областного центра.

Как установил суд, иностранец 1987 года рождения являлся членом трансграничной преступной группы. Он распространял наркотики бесконтактным способом. У мужчины изъяли свёртки с героином в крупном размере.

Приговором Свердловского районного суда Белгорода ему назначили шесть лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.