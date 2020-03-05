Сухум, , 17:48 — REGNUM Состояние кандидадта в президенты Абхазии Аслана Бжании оценивается медиками как удовлетворительное. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба минздрава Абхазии.

Уточняется, что общее состояние Бжании удовлетворительное, показатели гемодинамики стабильны. Врачами отмечена положительная динамика.

Бжания был 2 марта доставлен в краевую клиническую больницу Краснодара в состоянии медикаментозной комы. 4 марта консилиум врачей диагностировал у кандидата в президенты Абхазии двухстороннюю полисегментарную пневмонию.

В настоящее время в Абхазии продолжается подготовка к выборам президента Республики, которые назначены на 22 марта. ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трёх кандидатов в президенты: это возглавляющий оппозицию Аслан Бжания, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и экс-министр экономики Адгур Ардзинба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что один из кандидатов в президенты Абхазии, Леонид Дзапшба, предложил перенести дату выборов на месяц в связи с болезнью кандидата на пост главы государства от оппозиции Аслана Бжания.

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