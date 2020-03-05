Рига, , 17:07 — REGNUM Вслед за компанией Ryanair национальный латвийский авиаперевозчик АirBaltic принял решение о сокращении количества рейсов в Милан из аэропорта Риги, начиная с 23 марта. Об этом, как пишет портал Nra. lv, сообщил исполнительный директор компании Мартиньш Гаус.

По его словам, в последние дни представители АirBaltic констатировали резкое падение темпов резервации билетов на это направление, поэтому и было принято решение о снижении количества рейсов вплоть до 31 майя.

Гаус отметил, что с 23 марта по 31 мая авиакомпания планирует совершать в Милан два рейса в неделю.