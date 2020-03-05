Киев, , 17:03 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 произошла из-за его утечки из секретной лаборатории в китайском городе Ухань, заявил 5 марта глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио».

По его словам, он и его сотрудники считают, что утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории F-4.

«Там было место, откуда оно все пошло — это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут обвинять животных. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка», — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Китая призвал мировое сообщество решительно бороться с конспирологическими теориями и «политическими вирусами» о возникновении коронавируса в «секретной лаборатории».

Напомним, в Китае предприняты беспрецедентные меры карантина для блокировки вспышки коронавируса.

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