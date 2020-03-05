Пермь, , 16:56 — REGNUM Американский актер Арнольд Шварценеггер намерен осудить у пермской компании-производителя роботов 10 млн долларов и прибыль, полученную от рекламы робота-двойника, сообщают СМИ.

Шварценеггер считает, что ООО «Промобот» незаконно использовала его образ при создании робота. В январе пермская компания демонстрировал робота-двойника на выставке в Лас-Вегасе. После просьбы прекратить использование образа актера образец вновь представили на выставке в Нью-Йорке, сообщает интернет-издание TMZ.

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В компании «Promobot», со своей стороны, заявили, что иск или уведомление фирме не поступали. Робот находится в США Промобот, но в публичном пространстве его не позиционируют как робота-двойника или робота-клона. В настоящее время ведутся переговоры с представителями Шварценеггера, информирует портал 59.ru.

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ООО «Промобот» сообщило, что робот будет утилизирован, поскольку производитель не собирался продвигать свой продукт, используя имя и образ актера.

По данным СМИ, робота лишат внешности знаменитого актера во избежание обострения ситуации и недопонимания. Робот сможет получить новую внешность.

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