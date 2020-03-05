Барнаул, 5 марта 2020, 16:55 — REGNUM В Алтайском крае и Республике Алтай на стоит опасаться снижения туристического потока из-за вспышки кононавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил известный алтайский арт-критик и гид по Алтаю с многодетном туристическим стажем Вадим Климов:
Напомним, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отмечала, что из-за эпидемии коронавируса туристический рынок России оказался в очень сложном положении.
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