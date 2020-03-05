Барнаул, , 16:55 — REGNUM В Алтайском крае и Республике Алтай на стоит опасаться снижения туристического потока из-за вспышки кононавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил известный алтайский арт-критик и гид по Алтаю с многодетном туристическим стажем Вадим Климов:

Вадим Климов «Думаю, что Алтая это не коснется, если Россия не закроет внутренние рейсы и не введет всеобщий карантин. Поток иностранных гостей на Алтай всегда был мелким. Я бы не стал рассчитывать, что из-за проблем с выездом в азиатские страны и даже в Европу увеличится количество туристов на Алтае, Так что проблемы конечно есть, но думаю что внутренний туризм она не затронет».

Напомним, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отмечала, что из-за эпидемии коронавируса туристический рынок России оказался в очень сложном положении.

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