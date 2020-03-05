Рига, , 16:53 — REGNUM Прокуратура Латвии по борьбе с организованной преступностью направила в Рижский суд дело об уклонении от уплаты налогов на сумму превышающую пять миллионов евро. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сообщила пресс-секретарь латвийской прокуратуры Лаура Маевска.

По ее словам, следственные органы установили, что в период с 2013 по 2014 годы преступная группа нанесла государству ущерб, создав «схему ухода от уплаты налога с оборота, используя счета разных компаний и проводя по документации фальшивые сделки».

Маевска отметила, что благодаря поддельной документации подозреваемым удалось получить из госбюджета 958 815 евро. Общая сумма материального ущерба оценивается прокуратурой в 6 700 168 евро.

По ее словам, обвинения против подозреваемых выдвинуты по III части статьи 218 и III статьи 178 Уголовного кодекса (УК) Латвии.