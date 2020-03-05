Москва, , 16:35 — REGNUM Ситуация с коронавирусом затронула все сегменты российского туристического бизнеса, и, возможно, властям РФ придётся спасать его прямыми финансовыми вливаниями. Это, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 5 марта на пресс-конференции предположила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Уже есть ограничения на проведение любых массовых мероприятий для детей. Эти рекомендации и эти приказы принимаются на уровне городских или областных министерств образования. Это значит, что детский туризм можно считать провалившимся. Есть ограничения по конференц-поездкам. Была отменена крупнейшая туристическая выставка в Берлине. Деловой туризм тоже сильно сократился. И касается это не только выездного туризма, но и внутрироссийского. Ситуация беспрецедентная, и она требует беспрецедентных мер поддержки, — сказала Ломидзе. — Возможно, до прямых финансовых вливаний».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала, что в России ситуация с коронавирусом ударила по всем туристическим направлениям — выездному, въездному и внутреннему.