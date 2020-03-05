Москва, 5 марта 2020, 15:20 — REGNUM В настоящее время пока рано говорить об уходе с российского рынка туроператоров ключевых игроков, но их запас прочности тоже небесконечен. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 5 марта на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, рассказывая о реакции туристического рынка на вспышку коронавируса и на рекомендации для туроператоров, которые в связи с этим выпустили российские госорганы.
В итоге, как рассказала Ломидзе, получилась сумма порядка 27 млрд рублей в совокупности по всему российскому рынку.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе отметила, что убыток всей туристической индустрии (не только российского рынка) в результате истории с коронавирусом будет исчисляться миллиардами долларов.
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