Москва, , 15:20 — REGNUM В настоящее время пока рано говорить об уходе с российского рынка туроператоров ключевых игроков, но их запас прочности тоже небесконечен. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 5 марта на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, рассказывая о реакции туристического рынка на вспышку коронавируса и на рекомендации для туроператоров, которые в связи с этим выпустили российские госорганы.

«Я бы не стала говорить пока про уход с рынка туроператоров ключевых игроков. Потому что ключевые игроки пережили такое количество кризисов и такое количество потрясений с разных сторон, что определённый запас прочности у них есть. Но это такая веерная история, которая затрагивает не только нашу страну. Сейчас эта история охватывает туристические индустрии многих стран. И это бизнес, который взаимосвязан друг с другом, — сказала Ломидзе. — По поводу убытков. Мы посчитали оптом всё. Те платежи, которые были произведены партнёрам, в том числе перевозчикам, отелям, принимающим компаниям, а также те суммы, которые затребовали туристы, аннулировавшие туры в течение всего февраля».

В итоге, как рассказала Ломидзе, получилась сумма порядка 27 млрд рублей в совокупности по всему российскому рынку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе отметила, что убыток всей туристической индустрии (не только российского рынка) в результате истории с коронавирусом будет исчисляться миллиардами долларов.

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