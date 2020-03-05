Тулун, Иркутская область, , 14:34 — REGNUM К неутешительным выводам пришёл прокурор Иркутской области Александр Воронин после обращения к нему на личный приём 25 жителей Тулуна и Тулунского района: их проблемы, возникшие после мощнейшего наводнения, накрывшего регион летом 2019 года, так никто и не решил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жители Тулуна Прокуратура Иркутской области

В этом руководитель надзорного ведомства убедился лично, побывав на ул. 2-я Азейская в Тулуне. Местные жители пожаловались на то, что их дома не включили в программу расселения, поскольку не были затоплены водой.

«Установлено, что после произошедшего наводнения жители близлежащих улиц расселены, школа, детский сад и магазины закрыты. Улица и близлежащие территории не освещены электричеством, вода привозная. Мост через р. Азейка, по которому жители улицы добирались до своих домов, в результате наводнения снесло, в связи с чем люди вынуждены добираться до работы, школ, детских садов, магазинов и других объектов инфраструктуры по мосту, по которому ранее осуществлялось движение железнодорожного транспорта. Движение общественного транспорта в микрорайон «ЛДК» неудовлетворительное, количество рейсов пассажирского транспорта сокращено», — сказано в официальном сообщении прокуратуры.

В администрацию муниципального образования «город Тулун» направлено представление.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июля 2019 года после продолжительных дождей. Наиболее пострадали Тулун, Нижнеудинск и близлежащие населённые пункты. В Тулун большая вода пришла в ночь на 28 июля. По свидетельству очевидцев, мощь паводковых вод была такой, что они с лёгкостью преодолели десятиметровую дамбу и хлынули на город, сметая всё на своём пути. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.

Проблемы, связанные с восстановлением необходимой инфраструктуры, стали причиной отставки губернатора Приангарья Сергея Левченко. Президент России Владимир Путин трижды приезжал в Иркутскую область и лично решал проблемы подтопленцев.