Москва, , 14:12 — REGNUM Российские потребители туристических услуг на данный момент поделились на три основные категории. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 5 марта на пресс-конференции рассказала исполнительный директора Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Первая категория внимательно слушает всё, что есть в информационном поле, и не хочет никуда ехать. Аннулирует свои поездки. Причём это касается не только перечисленных направлений (Южная Корея, Иран и Италия — прим. ИА REGNUM). Есть заявки на аннуляцию и на других направлениях тоже. На всякий случай, — объяснила Ломидзе. — Вторая категория туристов ничего боится и говорит: «Мы всё оплатили, как хотите нас отправьте». К этой же категории примыкают те, кто говорит, что «мы ничего не боимся, нам не страшно, мы готовы ехать». Третья категория граждан выжидает. Таким образом, мы имеем три поведенческие модели, каждая из которых влияет на участников туристической индустрии».

Однако, как пояснила Ломидзе, хотя влияние и разное, но итог получается один — по её словам, совершенно очевидно, что убыток всей туристической индустрии в результате этой истории будет исчисляться миллиардами долларов. И касается это не только российского рынка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе пожаловалась на то, что в связи с эпидемией коронавируса государственные органы РФ выдают рекомендации российским туроператорам, но порой не указывают сроки действия этих рекомендаций.

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