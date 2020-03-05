Москва, 5 марта 2020, 14:12 — REGNUM Российские потребители туристических услуг на данный момент поделились на три основные категории. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 5 марта на пресс-конференции рассказала исполнительный директора Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Однако, как пояснила Ломидзе, хотя влияние и разное, но итог получается один — по её словам, совершенно очевидно, что убыток всей туристической индустрии в результате этой истории будет исчисляться миллиардами долларов. И касается это не только российского рынка.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе пожаловалась на то, что в связи с эпидемией коронавируса государственные органы РФ выдают рекомендации российским туроператорам, но порой не указывают сроки действия этих рекомендаций.
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