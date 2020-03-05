Кампала, , 14:15 — REGNUM Новый архиепископ англиканской церкви Уганды Стефан Казимба Мугалу дал обет, что в церкви никогда не примут однополые браки. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Архиепископ Казимба сказал, что церковь будет и впредь благословлять гетеросексуальные браки как исключительную связь между мужчиной и женщиной для продолжения рода, как это отражено в Библии.

«Подобные тенденции [одобрения однополых союзов] в западном мире и некоторых англиканских церквях принимаются под давлением, что также относится и к нашей центральной церкви в Англии. Но мы в Уганде, как и я, и моя семья, мы будем служить Господу», — сказал Казимба вскоре после того, как вступил на пост епископа, получив полномочия от своего предшественника Стенли Нтагали, который вышел на пенсию в 65 лет.

Общаясь с верующими в церкви Всех Святых в Накасеро на прошлой неделе, архиепископ Нтагали также подтвердил, что угандийская церковь «не будет запугана» западной риторикой принятия однополых браков.

«Мы не можем следовать учению либералов Запада, которые говорят нам, что Библия — это книга прошлого и что мужчины могут жениться на мужчинах, а женщины могут выходить замуж за женщин. Мы говорим «нет» этому либеральному учению… мы сказали «нет» однополым бракам, и мы будем продолжать говорить это до тех пор, пока Иисус не вернется», — сказал Нтагали на прошлой неделе.

По информации журналистов издания, архиепископ Казимба ранее занимал пост епископа Англиканской церкви Уганды по епархии Южное Рувензори.