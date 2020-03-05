Стокгольм, , 14:12 — REGNUM Согласно опросам общественного мнения, проведенного шведской исследовательской организацией Novus, каждый второй гражданин Швеции испытывает сильные опасения по поводу того, что новый коронавирус COVID-19 может распространиться в Швеции. По данным опроса, 3 из 10 человек испытывают опасения быть зараженными. Об этом 5 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Отмечается, что за последнюю неделю беспокойство среди населения возросло. Так, неделю назад лишь каждый третий швед испытывал серьезные опасения по поводу вируса. Однако тогда вопрос был сформулирован иначе: респондентам предлагалось ответить на вопрос, опасаются ли они того, что вирус может попасть в Швецию (а не распространиться уже на территории страны).

Впрочем, несмотря на то, что 3 из 10 шведов бояться заразиться коронавирусом, почти каждый второй (45%) такого опасения не испытывает.

«Женщины немного больше обеспокоены вопросом, чем мужчины. Это касается как страха заразиться самим, так и распространения эпидемии в обществе. Также высок процент обеспокоенных граждан среди пожилых людей, что также вполне ожидаемо», — заявил генеральный директор Novus Торбьорн Шёстрём.