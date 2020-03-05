Стокгольм, , 14:11 — REGNUM Депутаты шведского Риксдага, проголосовали за то, чтобы правительство полностью сняло обязанность с ВИЧ-инфицированных предоставлять информацию о своем статусе своим сексуальным партнерам. Риксдаг выступил с такой инициативой несмотря на то, что в Швеции для граждан с ВИЧ, принимающих терапию и не представляющих никакой угрозы для окружающих, такое обязательство уже отменено. Об этом 5 марта сообщило шведское издание Fria Tider.

По мнению депутатов Риксдага, действующее обязательство о предоставлении информации ВИЧ-инфицированными малоэффективно с медицинской точки зрения и способствует стигматизации людей, живущих с ВИЧ, поэтому оно должно быть полностью отменено. Парламент принял это предложение единогласно.

Инициатива была также поддержана Шведской национальной ассоциацией сексуального просвещения, которая долгие годы боролась за отмену этого обязательства. Кроме того, организация требует пересмотра положений закона о противодействии распространению заболеваний.