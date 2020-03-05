Стокгольм, , 14:07 — REGNUM 5 марта шведская газета Fria Tider со ссылкой на Aftonbladet сообщила о первом случае заражения ребёнка новым коронавирусом COVID-19. Инцидент произошёл в одной из школ Стокгольма.

Родители детей, ходивших в столичную школу Campus Manila, рассержены тем, что администрация школы не приняла меры раньше, чтобы избежать заражения. В других странах, где эпидемия коронавируса только нарастает, образовательные учреждения были закрыты по решению властей. Однако вместо этого Агентство общественного здравоохранения Швеции потребовало, чтобы дети ходили в школу, если они чувствуют себя хорошо и у них отсутствуют признаки инфекции.

Результатом такого решения шведских властей стало заражение ребёнка в стокгольмской школе. По словам Aftonbladet, это первый случай заражения ребёнка коронавирусом COVID-19 на территории Швеции.

Сообщается, что администрация столичной школы Campus Manila все же приняла решение о закрытии школы с целью обеспечения безопасности учащихся, их родителей и персонала учреждения.