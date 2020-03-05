Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, которая создала человекоподобного робота, скопировав его внешность и голос. Об этом сообщает TMZ.

В компании, представляющей интересы актера в суде, заявили, что Promobot неправомерно использовала право Шварценеггера на публичность.

В связи с этим бывший политик потребовал прекратить использование его образа и выплатить ему $10 млн в качестве компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали уникальный комплекс лабораторных работ, который позволит роботу Promobot обучать азам программирования школьников и студентов.

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